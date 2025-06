Bandiera Blu e Notte rosa, tutti i colori della settimana

Il weekend di San Mauro Mare si tinge di nuovo di rosa, con uno degli eventi più attesi dell’estate: la Notte Rosa. Un’altra settimana piena di eventi: musica dal vivo, mercatini, concerti live, party dj set e l’immancabile e suggestivo spettacolo pirotecnico dalla doce del Rubicone. Inoltre, l’amministrazione Comunale ha reso noto che stasera alle 20,45 si terrà la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento internazionale conferito alle località balneari che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio e i servizi offerti. La cerimonia rappresenta un importante momento di orgoglio per tutta la comunità e testimonia l’impegno costante verso la tutela dell’ambiente e la promozione di un turismo responsabile. Il programma: stasera nell’arena Arcobaleno alle 20.45 consegna bandiera blu e per San Mauro Music Arena, musica pop con i Dorika; domani per le vie del paese "San Mauro Market"; venerdì "Sammauro in ballo" alle 21 Dino Gnassi Corporation in concerto; alle 24 spettacolo pirotecnico dalla foce del Rubicone; sabato in piazza Battisti "Party dj set" con Radio Gamma.

e.p.