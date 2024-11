Barducci presenta il suo romanzo : "La vita oltre la paura"

Domenica 1° dicembre, alle ore 18, all’Eliseo Art Lab, viale Carducci 11, Cesena (accanto al cinema Eliseo) per la rassegna Librando, Sergio Barducci presenterà il suo ultimo libro"La vita oltre la paura", rocambolesca biografia di una sopravvissuta al naufragio dell’Andrea Doria in un periodo storico in cui emigrare, per molti italiani e sammarinesi, fu l’unica opzione. Il racconto di un viaggio visto con gli occhi di una giovane donna che aveva vissuto ben poco oltre l’austera e piccola realtà di paese nel contesto del dopoguerra. Dialoga con l’autore Beatrice Valeriani, letture di Alessandro Pilloni.