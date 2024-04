Basket 2005, Faenza ha la meglio. Sabato la chance contro Bologna

Amaro in bocca per la Cesena Basket 2005, tornata dalla trasferta a Faenza contro Raggisolaris senza punti, ma con la consapevolezza di essere arrivata ancora una volta a un’incollatura dalla vittoria. La gara, ventisettesima del torneo di Divisione Regionale 1, si è conclusa 72-66 ed è stata segnata anche dalle assenze. In campo mancava Rossi, uno dei principali riferimenti del gruppo, alle prese con la prima di due giornate di squalifica, mentre in panchina non c’era coach Marco Vandelli, pure lui squalificato (per un turno) e sostituito dal suo vice Lucio Paganelli. Turno di sosta pure per Carlo Zoffoli, addetto agli arbitri. Riguardo al match, non sono bastate le buone prove di Panzavolta, Piastra e Balestri: nel rush finale, i padroni di casa sono riusciti a prendersi l’inerzia, approfittando degli errori dei cesenati arrivati durante l’ultimo giro di lancette.

Ora, con sette giornate ancora in calendario, l’attenzione tornerà a spostarsi al PalaIppo, dove sabato 13 aprile alle 21 arriverà l’Omega Bologna. L’occasione è ghiottissima, perché gli emiliani chiudono la classifica con 12 punti, otto in meno rispetto ai cesenati, che sono fermi da undici turni a quota 20. Il gruppo romagnolo ha necessità di riaccendere la miccia dell’autostima per invertire la tendenza e tornare ad aprire una striscia vincente. Ora il calendario sorride: serve approfittarne.