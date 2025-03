Bastoni, c’è fiducia sulle sue condizioni

Ripresa degli allenamenti, ieri, per i bianconeri che dopo il pari di Brescia, ora preparano la sfida con lo Spezia, in programma sabato al Manuzzi, alle 15. Fermo – a riposo precauzionale – Simone Bastoni. Il centrocampista, tra l’altro ex di turno, a Brescia era uscito dal campo anzitempo per un fastiodio agli adduttori. Fastidio che non preoccuperebbe particolarmente lo staff medico, fiducioso sulle condizioni del calciatore che, quindi, sabato dovrebbe essere della partita. Le sue condizioni sono chiaramente da valutare in questi giorni, ma intanto questa è già una buona notizia. Tanto più che per sabato si contano già diverse assenze. Mister Michele Mignani dovrà, infatti, fare a meno sia di Massimiliano Mangraviti che di Mirko Antonucci per squalifica.

Oggi i due calciatori saranno appiedati per un turno dal giudice sportivo. Erano in diffida e con le ammonizioni rimediate sul campo di Brescia saranno costretti a fermarsi per un turno, proprio in una gara difficile come quella contro lo Spezia, terza forza del campionato. Se davanti, per sopperire all’assenza di Antonucci, Mignani ha uomini in abbondanza (c’è La Gumina), non si può dire lo stesso della difesa. A tal proposito dovrebbe recuperare Pieraccini, che sabato scorso era rimasto fuori, seppur convocato a Brescia, per un attacco influenzale. Il difensore si giocherà una maglia da titolare con Piacentini.

Per oggi prevista un’unica seduta di allenamento, il programma di avvicinamento alla gara con lo Spezia andrà avanti con l’allenamento pomeridiano di mercoledì, giovedì mattina la squadra lavorerà al mattino a Villa Silvia. Venerdì mattina, invece, allenamento di rifinitura alo stadio Orogel Manuzzi.