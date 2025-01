Bcc Romagnolo, successo in trasferta

Sconfitta dopo una partita combattuta per la squadra di serie D femminile Bcc Romagnolo, che venerdì sera tra le mura amiche del Comandini si è arresa 1-3 (22-25, 25-21, 18-25, 21-25) contro Cattolica. Non sono però mancate le note positive per le cesenati, a partire dall’ottimo esordio da titolare della giovanissima Anna Mancini (classe 2010), protagonista anche di un muro spettacolare nel secondo set, e il contributo di Milella al centro, con 7 attacchi punto e una costante presenza a muro. La Bcc Romagnolo rimane così quarta in classifica con 18 punti. Il prossimo appuntamento è per venerdì 31 gennaio alle 20.45 per la prima partita del girone di ritorno: la squadra tornerà in campo al Comandini per affrontare la corazzata riminese Volley Team Rimini, ancora imbattuta.

Soddisfazione, invece, per la compagine maschile, anch’essa impegnata in serie D coi colori di Bcc Romagnolo. I cesenati hanno chiuso il girone d’andata in trasferta nel bolognese a San Giorgio di Piano, conquistando una vittoria importantissima 1-3 (30-28, 17-25, 20-25, 16-25). Fin dal fischio d’inizio le squadre, entrambe a quota 13 punti, si sono dimostrate intenzionate a muovere la classifica e a dare il tutto per tutto. Coach Rizzo parte cambiando le carte in tavola: in regia Vitali, opposto Leonori, Valdinoci e Pirini schiacciatori e al centro Romagnoli e Calvache, Montedoro libero. La gara inizia in salita, con la Bcc Romagnolo che fatica a costruire il proprio gioco ed è costretta ad inseguire i padroni di casa. Gran recupero e sul finale di set si torna a giocare punto a punto, ma a uscirne vincitrice è la squadra bolognese che chiude dopo un estenuante 30-28. Al rientro in campo però Cesena prende fiducia e costringe gli avversari a rincorrere, aggiudicandosi tutti gli altri parziali. I ragazzi di coach Rizzo affrontano la sosta del prossimo weekend con 16 punti in classifica e uno spirito più disteso; si torna in palestra per preparare la prima gara del girone di ritorno di inizio febbraio a Modena contro Mo.Re Volley, attualmente undicesima in classifica.