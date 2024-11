Beffa Cesena 2005. Vince Castel San Pietro

Sconfitta con beffa per la Cesena Basket 2005, che nel campionato di Divisione Regionale 1, dopo essere arrivata a un passo dalla vittoria contro Castel San Pietro, diretta concorrente che in classifica inseguiva a -2, si è bloccata a tre minuti dalla sirena, vedendo erodersi un vantaggio di 9 punti (77-68) e realizzandone soltanto 1 in più nei restanti 180 secondi. Gli emiliani ne hanno approfittato, prima strappando l’overtime e poi andando a vincere 89 - 94 (15 - 17, 38 - 34, 57 - 53, 78 - 78) sfruttando al meglio la critica situazione falli della squadra di coach Marco Vandelli che nel rush finale si è vista costretta a rinunciare a Montaguti, Rossi e Oscar Pezzi. I numeri del match in effetti raccontano di 15 falli fischiati a Cesena negli ultimi 8 minuti di gioco e 39 liberi concessi agli emiliani (34 dei quali sono stati realizzati). Dunque Castel San Pietro, conteggiando gli ultimi tre minuti del tempo regolamentare e i 5 del supplementare ha messo a segno 26 punti, 17 dei quali sono arrivati dalla lunetta.

Cesena ha provato a resistere con un più che convincente Nocerino (classe 2007) che avrebbe anche avuto la possibilità di chiudere la gara nei tempi regolamentari se fosse arrivato un fischio chiesto a gran voce dalla panchina romagnola su una sua incursione a canestro e invece negato dagli arbitri. La partita è scivolata via in sostanziale equilibrio con alchimie tattiche a volte speculari (difese a uomo alternate a schieramenti a zona) che però hanno faticato a contenere la buona serata dei tiratori di entrambe le formazioni precisi e concreti anche da oltre l’arco dei tre punti. Cesena nello specifico ai soliti Montaguti, Rossi e Oscar Pezzi, ha aggiunto un concretissimo Nocerino, interessante atleta cresciuto nel vivaio di casa. Si è dunque deciso tutto al fotofinish, con Cesena costretta a masticare amaro.

Il tabellino: Montalti 5, Rossi 17, Santoro 7, Montaguti 15, Magnani, Pezzi Oscar 12, Ricci, Nocerino 19, Foschi, Torroni, Sangiorgi 4, Pezzi Ivan 10. All.Vandelli