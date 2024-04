Bengi in concerto al Noi Lounge

Bengi domani in concerto al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è alle 22 per un evento di Jazzenatico 2024. Si compie un tuffo negli anni ’60 e ’70, in un mondo in cui era d’uso comune fare la versione italiana dei grandi successi internazionali. Proprio da qui parte il progetto di ricerca del Bengi Soul Trio che interpreta, anche con nuove sonorità. questo speciale repertorio. Questa operazione ha permesso di scoprire un’insospettabile anima "black" in artisti come i Pooh o Fred Bongusto, Peppino Di Capri e ancora Ornella Vanoni che omaggia Bacharach con la sua versione italiana di "Walk on by", aggiungendo uno stile più italiano. Così come diventa curioso sentire Nat King Cole cantare Love in italiano, o Sylvie Vartan reinterpretare "Dream a little dream" che diventa "Nostalgia". Insieme a tutto questo però ci sono anche brani di molti altri artisti che hanno reso grande la musica italiana come Mina, Paoli, Celentano, New Trolls, Caputo, Bruno Martino, Battisti, Pino Daniele etc. chiamati in causa con i loro pezzi più famosi ma anche con brani ingiustamente trascurati dal grande pubblico. Bengi, all’anagrafe Daniele Benati, sul palco sarà accompagnato da Claudio Shiffer alla tromba e chitarra acustica, e Andrea Satomi Bertorelli alle tastiere. Il biglietto d’ingresso costa 21 euro incluso un drink.

Giacomo Mascellani