Beni durevoli, cresce la spesa. Le auto usate vanno forte, rallentano telefoni e pc

Nel 2024, in provincia di Forlì-Cesena, è cresciuto del 3,4% il mercato dei beni durevoli, per una spesa complessiva di 580 milioni di euro. Questo è quanto emerge dall’indagine portata avanti dall’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, che ha reso noto inoltre come la spesa media per famiglia nel mercato in questione abbia raggiunto un valore di 3.279 euro nell’anno passato. A trainare il tutto è stato il comparto mobilità, con importanti differenze rilevate in base alla tipologia di veicolo di cui si parla: per le auto nuove sono stati spesi ben 138 milioni di euro (+2,2% sul 2023), mentre per quelle usate sono stati impiegati 178 milioni (+8,1%). Per la casa, infine, le famiglie della provincia hanno utilizzato il 4,9% di risorse in meno nell’information technology e solo l’1% in meno nei mobili. Sono in stallo, invece, i consumi nella telefonia (+0%) e in lenta espansione quelli nell’elettronica di consumo (+0,5%), mentre si rivela di gran lunga più rilevante la crescita nella spesa di elettrodomestici (+7,4%).

Sempre secondo l’Osservatorio, in Emilia-Romagna sono stati spesi nel corso del 2024 poco oltre 7 miliardi di euro in beni durevoli, per un valore che supera del 4,7% quello registrato nel precedente 2023. Il dato in questione, inoltre, supera del 5,1% quello relativo all’area di riferimento del sondaggio, ovvero il Nord-Est, e del 4,5% la media nazionale. Un risultato come questo è stato possibile soprattutto grazie alla crescita della spesa destinata alla mobilità.

"Gli acquisti di motoveicoli e auto usate crescono con incrementi superiori rispetto alla media nazionale - spiega Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio giunto alla trentunesima edizione -. Seppur meno dinamica rispetto alla media dell’area e al dato italiano, è in aumento anche la spesa per acquisti di auto nuove. Variazioni positive hanno caratterizzato anche gli acquisti di elettrodomestici, di telefonia e di elettronica".

In Emilia-Romagna, nello specifico, il mercato delle auto usate ha fatto registrare consumi per 2,21 miliardi di euro (+10,5% rispetto all’anno precedente), una cifra superiore agli 1,69 miliardi impiegati per le auto nuove (+3,5%). Il giro di affari dei motoveicoli è invece cresciuto fino a 233 milioni, salendo del 13,6%. Il valore totale di acquisto degli elettrodomestici è aumentato del 7,5%, mentre sono di gran lunga più contenute le variazioni alla telefonia (+1%) e all’elettronica di consumo (+0,6%). La spesa media per famiglia dedicata ai beni durevoli in Emilia-Romagna è la quarta più alta di tutto il Paese (3.459 euro, +513 sulla media nazionale). La spesa media per famiglia più alta d’italia è a Modena: 3.854 euro.