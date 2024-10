Bianconeri, tifosi e sponsor a cena a sostegno degli alluvionati

Non poteva che chiudersi sulle note di ‘Romagna Capitale’, la cena di beneficenza organizzata dal Cesena Fc per raccogliere fondi destinati all’Associazione Traversara in Fiore e sostenere tutta la comunità traversarese, colpita dall’alluvione dello scorso 19 settembre. L’iniziativa fa seguito alla prima attività svolta in occasione della gara Cesena-Mantova, quando era stato devoluto parte dell’incasso della partita a sostegno delle persone e delle famiglie che stanno vivendo sulla propria pelle le drammatiche conseguenze dell’alluvione. L’evento, che si è svolto nella Clubhouse dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi, ha visto la partecipazione di circa duecento persone, tra cui partner commerciali del Cesena, tifosi rappresentanti dei Club bianconeri del territorio, dipendenti della società e una delegazione della prima squadra bianconera, composta da undici calciatori e da tutto lo staff tecnico. In rappresentanza della comunità traversarese hanno preso parte all’evento anche Alfeo Caravita Zannoni, presidente dell’Associazione Traversara in Fiore e Luca Chiarini, promotore dell’evento insieme al Cesena. "Sono orgoglioso di vedere così tante persone presenti: ringrazio tutti per la partecipazione – ha commentato per la proprietà del Cesena Michael Aiello –. Fin da piccolo la mia famiglia mi ha trasmesso il valore della solidarietà e l’importanza di aiutare chi si trova in difficoltà. La partecipazione così numerosa è la migliore dimostrazione di tutto questo e sono felice che il nostro aiuto possa contribuire a sostenere coloro che stanno subendo le conseguenze di una calamità naturale così devastante".