Biblioteca, nuovo box per restituire i libri

di Ermanno Pasolini

Un servizio in più per gli utenti della Biblioteca comunale di Gambettola. Di fianco al portone di ingresso della Biblioteca, all’esterno del Centro culturale Fellini, è stato collocato il nuovissimo box che consente di restituire, 24 ore su 24, i libri presi in prestito dalla biblioteca, indipendentemente dagli orari di apertura della stessa. In questo modo sarà più facile rispettare i tempi di restituzione dei vari volumi. Per i prestiti dei libri e del materiale, invece, non cambierà nulla. Sarà in servizio direttamente in biblioteca nei consueti orari di apertura a cura dei funzionari Vincenzo Franciosi e Maria Cristina Collini.

Dice Serena Zavalloni (nella foto di destra con la sindaca Bisacchi) assessora alla cultura: "Tutti gli utenti potranno riconsegnare i libri presi in prestito a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche quando la Biblioteca sarà chiusa al pubblico. Proprio per andare incontro alle necessità di tutte e di tutti, il Comune ha installato un nuovo box all’interno del quale tutti gli utenti potranno depositare libri, dvd e il restante materiale preso in prestito. Un servizio che si aggiunge a quelli già erogati dalla Biblioteca comunale, già spazio in cui oltre ai servizi di prestito è attiva la sala studio e si svolgono attività di promozione della lettura per tutte le fasce di età, che hanno consentito tra l’altro a Gambettola di acquisire il titolo di ’Città Che Legge’, dalle ’Letture in Biblioteca’ a ’Nati per Leggere’ un ciclo di ’letture ad alta voce’ dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, che ha riscontrato notevole partecipazione da parte delle famiglie.

La struttura ha inoltre aderito alla rassegna ’Letture in valigia’, una serie di letture itineranti dedicate a famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, promosse dal Centro Famiglie dell’Asp del Rubicone; ha aderito a Scrittura Festival con ’Il Bosco tra le righe’ e ha attivato il primo gruppo di lettura. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti".

La Biblioteca comunale gode di buona salute: nel 2022 il numero dei prestiti è stato di 6.741, con 787 utenti attivi (su un totale storico di 6068 utenti) e 193 nuovi utenti che si sono registrati nel 2022. Ottime anche la frequenza della sala studio con 1808 presenze. Gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca sono il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 19, il giovedì e il sabato dalla 8,30 alle 13. Info: 0547-45339, e-mail [email protected]