Bibliotechiamo, cinque premiati

Tre giovani scrittori e due videomaker in erba sono i vincitori dell’edizione 2023/24 del concorso Bibliotechiamo, promosso dall’Associazione Amici della Biblioteca Malatestiana con il supporto del Credito Cooperativo Romagnolo, e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Cesena e comprensorio. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 4 giugno nella sala ‘Cacciaguerra’ dell’istituto di credito. A consegnare i premi, messi a disposizione dal Credito Cooperativo Romagnolo, sono stati il Presidente dell’istituto di credito Roberto Romagnoli, il Presidente dell’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana Giordano Conti, la coordinatrice del concorso Bibliotechiamo Elda Salvetti.

Ai ragazzi era stato chiesto di sfruttare le loro capacità creative per descrivere il mondo del 2060 attraverso un racconto o un video o un fumetto.

Nella sezione “Racconto” gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” hanno sbaragliato la concorrenza conquistando tutti e tre premi in palio, con racconti di grande inventiva, che spaziano dalla fantascienza al fantasy al genere distopico. Al primo posto si è classificato Matteo Massaia della 5^ E. Alle sue spalle la sua compagna di classe Sara Cappelli. Terza qualificata, infine, Jessica Castorri della classe III^ L. Per la sezione “Video e fumetto” la giuria ha assegnato solo il primo premio, che è andato a Yosra Chelli e Soukaina Goquace, studentesse della classe 4^ B rim dell’Istituto Tecnico Economico “Renato Serra”. Per entrambe le sezioni il primo premio ammonta a 350 euro; il secondo a 250 euro, il terzo è di 150 euro