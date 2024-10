"Biciclette per chi viene alla mensa"

Ci siamo: sabato alle 10 c’è il taglio del nastro del progetto collaterale alle Cucine Popolari "Pedala quanto vuoi. Dona ciò che puoi". Apre infatti l’officina per la rimessa in strada di biciclette che saranno poi a disposizione di chiunque ne abbia necessità e non potrebbe permettersela. Sabato, dall’officina di Subborgo Valzania, con un raduno ai giardini pubblici, si partirà poi per un giro in bicicletta lungo le vie del centro fino alla sede delle Cucine in via Macchiavelli (Casa di riposo Don Baronio) per un brindisi d’avvio. "Officine Popolari - spiega Elena Baredi, una dei fondatori (nella foto) - vuole essere un aiuto per chi ogni giorno viene a mangiare da noi e non ha mezzi per spostarsi se non, per qualcuno, una bicicletta che ogni tanto ha anche bisogno di essere riparata. Vogliamo dare loro la possibilità di aggiustarla gratuitamente offrendo un servizio esattamente nello stesso spirito con cui abbiamo aperto le Cucine ma con un passo in più. L’idea c’è venuta parlando con Alberto Neri, imprenditore delle biciclette della zona artigianale di Torre del Moro, che si dato disponibile a collaborare".

e.g.