Bilancio del Comune, l’avanzo supera i 5 milioni di euro

Approvato il rendiconto di gestione 2024 e una variazione di bilancio di previsione. Il dato emerso dal rendiconto conferma una situazione di solidità finanziaria del Comune. Il consiglio ha dato il via allo sblocco di avanzi vincolati che consentiranno maggiori progettazioni (30.000 euro) e maggiori manutenzioni ed investimenti per 60.000 euro, nonché la mitigazione delle nuova tariffa corrispettiva puntuale, con uno stanziamento di 80.000 euro, inoltre importanti risorse per la rassegna estiva culturale, che verrà realizzata insieme alle associazioni gambettolesi.

Il 2024 termina con un risultato di 5,274 milioni al netto del fondo pluriennale vincolato, di cui 1,873 milioni di euro di fondi accantonati, 1,561 milioni di avanzo vincolato da leggi, progetti e /o opere, 112.956 euro per investimenti specifici, e soprattutto 1,726 milioni di quota di avanzo libero disponibile.

"Possiamo ritenerci soddisfatti – evidenzia il sindaco Eugenio Battistini –. Considerando che ad agosto 2024, avevamo il servizio finanziario quasi completamente da ripopolare di personale, e che in pochi mesi, grazie alla nuova responsabile, Lucia Caprili e alle collaboratrici, è stato fatto un lavoro impensabile".

Vincenzo D’Altri