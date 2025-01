Bilancio delle Polizie locali. Duemila incidenti rilevati e 14 persone arrestate

Sono oltre 2.200 gli incidenti stradali rilevati dagli agenti delle Polizie locali della nostra provincia. Il dato più significativo sull’intensa attività dei vigili urbani su tutto il territorio provinciale è emerso ieri mattina a Savignano sul Rubicone nel corso delle celebrazione della festa di San Sebastiano, patrono delle Polizie locali. La messa è stata celebrata dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi nella collegiata di Santa Lucia. "Sono partito in auto, ma con il Sigep sono rimasto bloccato dal traffico, sono tornato indietro e ho preso la moto, così sono riuscito ad arrivare da voi. Sono felice di vedere la collegiata di Santa Lucia gremita e penso al martirio di tanti santi come San Sebastiano. Ma anche oggi ci sono tanti martiri nel mondo che soffrono perchè di fede cristiana. E anche noi dobbiamo pensare di fare il nostro dovere con martirio e con piacere. Il servizio che voi fate per gli altri è bello e vi auguro di fare il vostro lavoro con il cuore". Al termine della funzione, sono seguiti i saluti istituzionali di Alessandro Scarpellini comandante della Polizia Locale dell’Unione che ha ringraziatto tutti e ricordato i vigili caduti in servizio come Aurelio Zaghini proprio a Savignano sul Rubicone, barbaramente ucciso dai ladri in fuga il 26 ottobre 1987. Sono seguiti gli interventi di Tania Bocchini presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare; la consigliera regionale Francesca Lucchi, in rappresentanza del presidente della Regione Emilia-Romagna; Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone in rappresentanza del presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e tanti sindaci dei comuni delle provincia.

Il resoconto dell’attività delle Polizie locali è stato poi presentanto nella sala consiliare del Comune di Savignano sul Rubicone. Polizia stradale: 67.500 conducenti fermati e controllati, 2.209 incidenti stradali rilevati di cui 1.054 con feriti e 18 mortali; 242 patenti di guida ritirate 951 veicoli sottoposti a fermo o sequestrati. Polizia amministrativa: 978 ispezioni in esercizi commerciali e in pubblici esercizi, 936 mercati ordinari, straordinari e stagionali presidiati, 987 fiere, sagre ed eventi su area pubblica presidiati, 27.397 accertamenti anagrafici, convivenze e notifiche 374 a.s.o. e t.s.o. Polizia giudiziaria: 500 comunicazioni di notizia di reato di cui 217 per reati stradali, 107 per reati contro il patrimonio, 131 per reati di spaccio droga, 40 per reati contro pubblici ufficiali, 14 persone arrestate, 478 persone denunciate, 48 minorenni, 74 sequestri corpi di reato, 15,13 kg. di droga sequestrata, 32 veicoli rubati recuperati. Polizia ambientale: 546 verbali per scorretto conferimento di rifiuti, 29 denunce per reati ambientali, 6 immobili sequestrati per illecita gestione di rifiuti.

Tra i dati più significativi della Polizia provinciale (che ha competenze su polizia stradale, amministrativa, giudiziaria, ambientale, venatoria, ittica piani di controllo della fauna selvatica) sono da segnalare n 1.428 interventi di controllo al cinghiale, 497 cinghiali abbattuti. Poi 557 cacciatori controllati, 156 verbali elevati in materia di caccia, 70 pescatori controllati e 142 i fungaioli controllati. La Polizia stradale ha controllato 2.130 veicoli, elevato 2.771 verbali in materia di codice della strada, 2.507 verbali redatti da remoto tramite autovelox e 3 patenti ritirate.