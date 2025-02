Biliardo, ‘Memorial Incerpi’ a sostegno dell’Hospice

A Savignano sul Rubicone il circolo Valle Ferrovia in via Gorizia 5, organizza il "1° memorial Francesco Incerpi", detto Checco, una gara di biliardo individuale, specialità boccette. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Hospice di Savignano sul Rubicone per le cure palliative. La gara è aperta a tutti i soci del circolo e agli amici. Sarà una partita unica a 80 punti. Quota di partecipazine 10 euro. La gara si svolgerà nei giorni 5 e 6 marzo dalle 20.30 con finale e rinfresco il 9 marzo alle 15. Info: Paolo 347-2640070. Dice Paolo Barbozzi presidente e gestore del Circolo Valle Ferrovia: "Checco, che ci ha lasciato prematuramente l’anno scorso, aveva lavorato due anni qui con me nel circolo. Un personaggio molto conosciuto nel mondo dei bar e del gioco delle boccette a biliardo. Abbiamo pensato di creare una sala con cinque biliardi dedicata a lui, visto che questo gioco era la sua grande passione e abbiamo deciso di organizzare il primo memorial. Appena ho sparso la voce ho ricevuto già una trentina di iscrizioni per la gara. Checco era una persona solare, socievole ed equilibrata che si faceva benvolere da tutti e credo che meritasse questa iniziativa in sua memoria per ricordarlo a chi non lo ha mai dimenticato e anche a chi non lo conosceva".

Ermanno Pasolini