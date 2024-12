Bob Dylan, serata alla Torre

Appuntamento con Bob Dylan domani sera, lunedì, al Circolo La Torre (via San Mauro in Valle 1555) di Cesena. Dalle 20.30 lo racconteranno Massimo Buda con le parole e le copertine dei suoi dischi (foto), e Beppe Ardito che canterà e suonerà i brani di una vita artistica senza uguale nel mondo nella storia della musica del Novecento e Duemila.

Nato a Duluth in Minnesota il 24 maggio 1941 da madre e padre di famiglie ebraiche fuggite dalla Russia zarista al principio del secolo, Robert Zimmermann cresce amando il rock and roll/rhythm & blues fino a quando scopre Woody Guthrie e il folk. Bob Dylan è probabilmente l’artista più prolifico del XX e XXI secolo con un quasi infinito numero di Lp e poi Cd di studio, antologici e dal vivo, ed è l’unico ad aver avuto il riconoscimento (emblematico per la propria unicità) del Premio Nobel della Letteratura.