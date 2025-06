Borghi, gli studenti a lezione di legalità

Borghi ha celebrato la terza edizione della giornata della legalità con una sentita iniziativa. Proposta dalla consigliera comunale Mariacristina Trotta, con delega al settore scuola, ha visto coinvolti gli studenti delle scuole primarie dell’istituto comprensivo di Sogliano, distinguendosi per il suo approccio dinamico e interattivo, che ha saputo combinare momenti formativi e ludici per trasmettere valori civici fondamentali.

Una mattinata ricca di emozioni e contenuti, dove forze dell’ordine, rappresentanti delle istituzioni, volontari ed educatori hanno condiviso con i ragazzi il ricordo delle vittime della mafia, nel giorno in cui si commemorano i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Gli alunni delle scuole medie di Borghi, Roncofreddo e Sogliano hanno avuto l’opportunità di interagire attraverso i workshop con forze operative, di ascoltare testimonianze autentiche e commoventi, approfondendo così la conoscenza di una parte importante della nostra storia e farsi portavoce di un futuro più giusto.

Un’iniziativa che non solo ha informato, ma ha anche ispirato i ragazzi a diventare portavoce attivi della legalità nella propria quotidianità. L’evento ha offerto agli alunni un’occasione preziosa per conoscere le storie di chi ha lottato per la giustizia e la legalità, con l’obiettivo di farne memoria attiva e trasmettere questi valori fondamentali all’interno delle loro comunità.