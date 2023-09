’Bosco Urban Project’ a Gambettola dal 30

Dal 30 settembre al 15 ottobre tornerà a Gambettola ’Bosco Urban Art Project’, festival dedicato alla rigenerazione urbana giunto alla sua 4ª edizione. Un progetto dell’associazione Circuiti Dinamici con il Comune presente con la sindaca Letizia Bisacchi e l’assessora alla cultura Serena Zavalloni. Il festival grazie alla direzione artistica di Sonia Patrizia Catena, Angela Molari e Chiara Pavolucci vuole mettere in relazione la comunità con l’arte contemporanea e creare un nuovo senso di appartenenza a un luogo. Mano e materia: sono due le parole chiave che permettono di tracciare la storia di Gambettola, partendo dall’indissolubile legame tra il lavoro artigiano e i materiali poveri del territorio.

Tra questi c’è la canapa, da sempre supporto della tradizionale stampa a ruggine delle botteghe artigiane. Al centro c’è proprio la fibra di canapa nel tessuto come materiale ma anche come metafora della società. Il programma del festival comprende quattro tappe.

La prima è ’Incrocio di trame: mostra collettiva di Fiber Art’, mostra collettiva, tra video, libri d’artista, pittura e installazioni. Un’accurata selezione di opere di fiber art e non solo, presentata all’interno della Stazione degli Artisti in piazza Martiri d’Ungheria. L’inaugurazione si terrà sabato 30 alle 17.30 e sarà visibile fino al 15 ottobre (venerdì e sabato 16-19; domenica: 10-12 e 16-19). La seconda è ’Intervento di Street Art’. La parete di via Foro Boario si trasforma nel supporto di un’operazione di street art. La terza è ’(In(t)essere’, un percorso espositivo in viale Carducci di poster art che coinvolge autori e autrici provenienti di Insight Foto Festival Varese. La quarta è ’La stampa del beato silenzio’, una collezione di dieci tende dell’artista Allegra Corbo. Le opere saranno visibili anche nel Canapa Street Festival, il 25 e 26 novembre 2023.

Ermanno Pasolini