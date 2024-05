Brindisi per i primi cinquant’anni del ’Passatore’

Uno dei locali storici della riviera si appresta a vivere la 50esima stagione. È il ristorante pizzeria "Al Passatore" di Cesenatico, che venne inaugurato nel 1975 dalla famiglia Mazzotti in via Mantegna la traversa del lungomare di Valverde. Da allora il locale è sempre stato situato in questa posizione e nell’insegna campeggia sempre l’immagine di uno dei simboli della Romagna, l’antico bandito gentiluomo re delle strade e delle foreste, conosciuto appunto da tutti come il Passatore. Qui da una vita il patron Bruno Mazzotti fa gli onori di casa e accoglie i clienti, la moglie Fiorella è la regina della cucina, dove tra i fornelli prepara le ricette apprezzate da molti buongustai. I figli Alan e Nives, i quali conoscono bene anche le lingue straniere, hanno invece il compito di far sentire come a casa, i tanti turisti italiani e stranieri che frequentano Cesenatico. E’ dunque un bell’ esempio di conduzione familiare, di quel tipo di approccio al lavoro fatto di tanto cuore e passione, dove il valore aggiunto sono proprio i Mazzotti, che hanno saputo condurre ininterrottamente un ristorante fra i più apprezzati della riviera romagnola, diretto in sala dai fratelli Gianluca e Stefano Ceccarelli. Alla festa per il traguardo della 50esima stagione, anche il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto per complimentarsi con la famiglia Mazzotti.

g.m.