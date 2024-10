Calabrina, il Comune richiede i fondi

Oggi si chiude la prima finestra del bando della Regione Emilia-Romagna per finanziare ’Interventi di viabilità provinciale e infrastrutture di trasporto’ per 137 milioni di euro su tutto il territorio regionale. Le risorse sono finalizzate a promuovere la realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento e interventi di potenziamento, messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione straordinaria di tratti stradali strategici (provinciali e comunali) per il territorio regionale, oltre che interventi di riqualificazione e potenziamento di infrastrutture aeroportuali.

La prima finestra temporale per presentare la candidatura si chiude oggie la Provincia di Forlì-Cesena, in accordo con il Comune di Cesena, candiderà ad un finanziamento di 12 milioni di euro il progetto di fattibilità tecnico-economica – approvatoieri – della variante alla provinciale 7 “Cervese” tra il casello autostradale A14 Cesena e l’abitato di Calabrina. Il progetto, realizzato attraverso la collaborazione tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Cesena, ha un importo di 15,8 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di cofinanziamento (1,9 milioni da parte, rispettivamente, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena).

"La circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra, variante alla Cervese – commenta Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena e Presidente della Provincia di Forlì-Cesena (nella foto) – è molto attesa. Si tratta di un’infrastruttura necessaria che metterà finalmente in sicurezza i centri abitati di Calabrina e Villa Calabra, liberandoli dal traffico, in particolare quello pesante, velocizzerà il collegamento tra l’autostrada A14 ed il mare e garantirà anche un accesso più fluido all’area dove sarà realizzato il nuovo ospedale".