Calcio e solidarietà. In campo per la ricerca

Per diventare una leggenda non bastano i gol, o le parate, o i dribbling. Per diventare una leggenda serve cuore, dentro e fuori dal campo. E il cuore, una volta che ce l’hai, ti resta per sempre, anche quando appendi gli scarpini al chiodo. Ognuno ha le sue leggende: ogni tifoso, ogni squadra. Il Cesena, i suoi ‘campioni’ li ha chiamati tutti a raccolta per chiedere loro di inseguire un obiettivo ben più importante di un campionato, quello di contribuire concretamente a sostenere il nostro territorio e in particolare le fasce più deboli della popolazione. Con questo spirito, giovedì sera, lo stadio Todoli di Milano Marittima ha ospitato la ‘Partita della Solidarietà’ tra Cesena Fc Legends4Charity e la rappresentativa delle amministrazioni comunali di Cervia e Cesena. L’evento, organizzato in collaborazione con il Cervia United, è stato l’occasione per rivedere protagonisti sul rettangolo verde tanti simboli della storia del Cavalluccio e supportare una causa nobile. L’intero ricavato sarà, infatti, devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo per sostenere la ricerca nella lotta contro il cancro, una battaglia che lo Ior porta avanti da anni con determinazione e tenacia. "Quello appena disputato – ha dichiarato Massimo Agostini, consigliere di amministrazione del Cesena Fc e rappresentante delle Legends4Charity – è stato il primo di una serie di appuntamenti che vedranno impegnata questa squadra per sostenere progetti e iniziative benefiche sul nostro territorio. È stato emozionante ritrovare amici e compagni, insieme ai quali ho condiviso momenti indimenticabili con la maglia del Cavalluccio e sono felice che questo progetto possa sostenere l’attività di ricerca che lo Ior porta avanti contro il cancro". "Beneficenza significa investire sulla ricerca scientifica – ha aggiunto Marianna Norata, medico ematologo presso l’Irst di Meldola – e in campo oncoematologico. Grazie alla ricerca le malattie oncoematologiche sono più affrontabili, più aggredibili e alcune anche guaribili". La partita si è conclusa con il successo del Cesena Fc Legends4Charity sulla rappresentativa delle amministrazioni comunali di Cervia e Cesena con il risultato finale di 7-1, grazie alle reti di Rodriguez e Campedelli, la tripletta di Succi e i gol di Lorenzo e Renzetti, ma il risultato più importante è stato quello di aver unito calcio e solidarietà per sostenere la lotta contro il cancro.