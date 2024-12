"Calendari venatori in sicurezza"

"I cacciatori hanno bisogno di certezze, dai calendari venatori alle specie cacciabili, e l’approvazione dell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, e approvato, va in questa direzione: è un primo passo per dare risposte concrete a professionisti della natura che operano per garantire l’ottimale gestione del nostro patrimonio faunistico".

Così Alice Buonguerrieri, deputato e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, e Luca Bartolini, dirigente provinciale, valutano l’emendamento pro caccia proposto dal deputato Maria Cristina Caretta, approvato e inserito nella legge di bilancio.

"Rispetto al passato perché si inizia a dare maggiore chiarezza al comparto venatorio - rimarcano i due esponenti di FdI - a partire dai calendari venatori: sono stati posti dei paletti per l’impugnazione dei calendari al Tar".