Calzature, la sfilata delle giovani promesse

Sfilata di giovani promesse della moda calzaturiera a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli oggi alle 17. L’occasione è la premiazione del vincitore del concorso internazionale per giovani stilisti ‘Un Talento per la Scarpa’ promosso da Sammauroindustria. A vincere la 24esima edizione il giovane greco, Alexandros Vasdekis, che si è imposto sui 143 iscritti da tutto il mondo sul tema ‘Shoes in the night’. Nel corso della giornata saranno premiati tutti i segnalati e il Liceo Artistico di Cantù. Sarà svelato il nominativo del vincitore di ‘Un Talento per il Tacco’, dedicato al tacco d’alta moda. Il riconoscimento è promosso da Cbr Tacstile, socio di Sammauroindustria, azienda del distretto della scarpa di San Mauro Pascoli specializzata nel tacco d’alta moda. Tutti i lavori premiati e segnalati saranno esposti nel Foyer del Teatro a Villa Torlonia, a cura di Maria Cristina Savani. Al termine della premiazione ci sarà uno speciale dj set sul tema ‘Shoes in the night’: live acustico e voce con Luca Facchini e Marianna Venturi. Il concorso ‘Un Talento per la Scarpa’ è organizzato da Sammauroindustria, associazione che raggruppa le principali aziende calzaturiere del distretto di San Mauro Pascoli (Cbr Tacstile, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi), la scuola del Cercal, RR Holding e il Comune di San Mauro Pascoli. Ha il sostegno di RomagnaBanca e Confindustria Romagna.

e. p.