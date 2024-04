Camion prende fuoco,. E45 chiusa per ore verso nord

Paura ieri sulla E45 nei pressi di Mercato Saraceno. Circa alle 16 il rimorchio di un camion sulla careggiata nord ha preso fuoco. L’autista è subito sceso e si è messo in salvo senza riportare alcun problema e nessun problema ambientale c’è stato per il fatto che nel rimorchio è andato tutto bruciato, compreso il carico di materiale plastico. La Polizia Stradale di Bagno di Romagna ha ha chiuso la corsia dell’E45 facendo uscire i mezzi a Montecastello con rientro a Bivio Montegelli. L’altra corsia, Ravenna-Roma è stata chiusa per cinque minuti in via precauzionale. I Vigili del Fuoco di Forlì, Cesena e Bagno di Romagna hanno spento l’incendio e alle 18.30 è arrivato un mezzo con la gru per portare via il rimorchio e poi per ripulire la strada con il traffico che ha ripreso a circolare normalmente a tarda sera. Forti ripercussioni sul traffico nelle vie interne.