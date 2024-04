La bimba sparita in Polonia: "Ho trovato la zia di Noemi ma dice di non saper nulla"

Non si fermano le ricerche di Filippo Zanella, padre di Noemi, la bambina di 9 anni scomparsa in Polonia assieme alla madre due anni e mezzo fa. Un barlume di speranza per Filippo Zanella, fisioterapista cesenate, si è acceso quando ha incontrato la sorella della sua ex compagna, la zia di Noemi. Ma purtroppo la donna ha detto che non ha notizie di Noemi e di sua madre. "Ho avuto modo di incontrare Kataryna Mozgawa, zia di Noemi e sorella della mia ex compagna Karolina perché sono andato nel luogo dove lavora – dice Zanella –. Kataryna gestisce un centro di psicologia in Polonia ed è lì che mi sono presentato con una traduttrice. Le ho chiesto dov’è mia figlia, ma lei mi ha detto di non saperlo. Ha aggiunto che non sente la sorella e Noemi da tempo e che non sa dove sono. Non ha voluto dire altro e si è resa disponibile per un successivo incontro, che probabilmente terremo in Ambasciata. Ho avuto l’impressione che lei fosse confusa anche perché non aveva mai parlato con me dopo la scomparsa di mia figlia".

Zanella ha parlato a lungo con la zia della bambina e ha saputo da lei che è stata aperta una raccolta fondi per sostenere le spese processuali da parte della madre di Noemi. "Quella raccolta fondi – dice Filippo Zanella – contiene dei dati falsi relativamente agli eventi accaduti". "Mia figlia è scomparsa assieme alla madre – continua Filippo Zanella, che si trova in Polonia da cinque mesi per cercare la figlia – vorrei capire perché a distanza di due anni e mezzo nessuno è riuscito a trovarla".

Noemi è partita per la Polonia nel settembre del 2021 e da allora non è mai più tornata in Italia. La bambina è nata a Cesena nel 2015 dall’unione con l’ex compagna, trentenne polacca. Il matrimonio non ha funzionato e per la figlia era stabilito un affidamento congiunto. Così è stato per un po’, poi la madre è partita con la figlia Noemi con la scusa di andare a trovare in Polonia la nonna malata. Dopo qualche mese ha fatto perdere le proprie tracce.

"Mia figlia non risulta iscritta in nessuna scuola e non ha un pediatra che la segue – dice Zanella – sta vivendo come un fantasma. Una madre che vuole bene alla sua bambina non le farebbe vivere una vita così". La madre di Noemi è stata denunciata per sottrazione di minore e sia il giudice polacco che quello italiano hanno riconosciuto al padre il diritto di riportare la piccola a Cesena, dove ha sempre vissuto, ma è stato impossibile dare esecuzione al provvedimento perché la bambina è scomparsa assieme alla madre.

"Nonostante i continui solleciti da parte del Ministero della Giustizia Italiana che invita la polizia polacca a effettuare ricerche sul territorio – dice Filippo Zanella – è arrivata la risposta della polizia polacca che scrive che ’nonostante le ampie ricerche, Noemi non si trova e non sta proseguendo gli studi’. È assurdo che non riescano a trovare una bambina sparita con la madre casalinga". Per Noemi c’è anche un ordine di protezione europeo emesso dal gip di Forlì e alla madre è stata tolta la potestà genitoriale.