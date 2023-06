Camminata del Dono, allievi agenti protagonisti

di Raffaella Candoli

Sette chilometri da percorrere per le strade cittadine per testimoniare e condividere l’importanza del dono del sangue e i valori della solidarietà ai concittadini alluvionati. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, Avis Comunale di Cesena e DonatoriNati -Polizia di Stato promuovono insieme a volontari, cittadini ed associazioni, la ‘Camminata del Dono’. L’appuntamento è per sabatocon ritrovo e partenza alle 8.30 dalla chiesa di Ponte Pietra. I partecipanti percorreranno la via Cesenatico, imboccheranno il sottopasso dello Stadio, attraverseranno il quartiere Fiorita, oltrepasseranno la via Emilia per giungere in via Serraglio, dove sarà deposta una corona d’alloro al monumento dei donatori. Stesso percorso e rientro a Ponte Pietra dove alle 11.30, saranno consegnati benemerenze e attestati di gratitudine ai donatori di sangue che hanno maturato importanti traguardi nelle donazioni e, infine, la manifestazione si chiuderà nei locali della Parrocchia di Ponte Pietra,con un pranzo di solidarietà (al costo di 15 euro), il cui ricavato verrà devoluto ai concittadini duramente colpiti dalle conseguenze dell’alluvione. "La manifestazione è una passeggiata-motoria non competitiva, gratuita ad andatura e partecipazione libera – precisa il presidente Avis Gualtiero Giunchi che invita le associazioni di volontariato ad unirsi ai promotori in questa duplice valenza della camminata -. La data canonica della giornata internazionale del donatore sarebbe il 14 giugno, ma quest’anno abbiamo scelto la mattina di sabato per allargare la partecipazione, associando alla sensibilizzazione al dono un’attestazione di vicinanza a chi è stato colpito dall’alluvione". "DonatoriNati – spiega Ester Fadda (al centro nella foto), vice Questore della Polizia di Stato in quiescenza dal 2021 e presidente dell’ associazione per le province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, – è nata a Cesena circa due anni fa, ma la fondazione risale al 2003, è aperta anche ai civili e conta oltre 14mila donatori in 16 regioni. È del 2018 un protocollo d’intesa col corpo nazionale Vigili del Fuoco". "Nella mia attività di direttore e docente di corsi nelle scuole per agenti di Polizia –continua l’avvocata Fadda - ho riscontrato molta recettività all’atto della donazione di sangue nei giovani allievi. L’ultimo corso che si concluderà a fine giugno registra l’adesione a DonatoriNati di 196 discenti su 300".

Ulteriori informazioni su DonatoriNati possono essere richieste alla e.mail : [email protected] ; per iscrizioni alla camminata: [email protected] - tel. 0547613193.