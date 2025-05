Camminata della memoria ’sulle tracce di Tinin’

Oggi, nell’ambito delle ’Camminate delle Memoria 2025’, avrà luogo l’iniziativa ’Sulle tracce di Tinin’, il compianto Tino Corzani comandante partigiano della brigata Garibaldi, assassinato il 15 maggio 1944, all’età di 27 anni (nato a San Piero in Bagno nel 2017), dai fascisti in località Riacci, nell’alta Val Bidente in territorio di Bagno di Romagna. L’iniziativa è promossa dall’ Associazione Nazionale Partigiani Italiani (Anpi) - Alto Savio, dal Comune di Bagno di Romagna, rifugio Trappisa di Sotto, in collaborazione con il ristorante albergo Ca’ di Veroli, centro Auser di San Piero, Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea Forlì-Cesena. Saranno presenti varie autorità.

Il programma della ’Camminata della Memoria’ prevede il ritrovo dei partecipanti questa mattina alle 9.30 a Poggio alla Lastra, piccolo borgo dell’alta Val Bidente di Bagno, davanti alla chiesa, per dare poi inizio allo spostamento in auto fino alla vicina località di Ca’ di Veroli. Poi, alle 10, ci sarà la partenza del trekking a piedi (camminata di 4 chilometri, definita facile), verso il luogo dove ’Tinin’ fu ucciso, e dove alle 11 ci sarà il toccante momento della commemorazione. "Un’escursione semplice, nel cuore della nostra storia – dicono dal rifugio Trappisa – per ricordare chi ha lottato per la libertà. Ricordare è un dovere. Camminare insieme è un gesto di gratitudine". Al termine, ci sarà il ritorno alle auto dei partecipanti alla commemorazione, per dar luogo allo spostamento fino al rifugio Trappisa di Sotto, per la sosta per il ritrovo conviviale per il pranzo alle 12.30. Per informazioni: Andrea (3516215723).

gi. mo.