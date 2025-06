Camminata solidale per la giornata del donatore

I donatori di sangue organizzano una camminata insieme, che si tiene oggi in previsione della "Giornata mondiale del Donatore" la cui ricorrenza cade domani. L’appuntamento è questa sera alle 20.30, con il ritrovo sul porto canale in via Marino Moretti di fronte al palazzo municipale, dove inizierà una camminata lungo corso Giuseppe Garibaldi, piazza Ciceruacchio, viale Anita Garibaldi, il lungomare viale Carducci sino a viale Roma, con l’arrivo al Palazzo del turismo Primo Grassi per l’occasione illuminato di rosso; l’obiettivo è sensibilizzare i cittadini e far conoscere il nuovo direttivo dell’Avis di Cesenatico che si è insediato quest’anno. La partecipazione alla camminata è gratuita e aperta a tutti coloro che vogliono aderire all’iniziativa.