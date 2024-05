Campagna di Avis nelle aziende, trovati nuovi donatori a Onit

È stata fruttuosa la visita di Avis Cesena a Onit: ben 14 gli aspiranti donatori che nei giorni scorsi, hanno approfittato della presenza del personale sanitario dell’associazione nella loro azienda per sottoporsi alle analisi preliminari necessarie per intraprendere il percorso della donazione. A rendere possibile l’iniziativa la disponibilità di Onit, che ha aderito con entusiasmo alla proposta di Avis promuovendola con convinzione, e la collaborazione della Croce Rossa sezione di Cesena che ha messo a disposizione due ambulanze, rendendo così possibile effettuare i prelievi necessari in tutta sicurezza.

"La ricerca di nuovi donatori – spiega il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi - è un impegno fondamentale per Avis, diventato ancor più pressante negli ultimi anni: non si tratta solo di sostituire i donatori arrivati a ‘fine carriera’, ma anche di far fronte ai mutati stili di vita che contribuiscono ad allungare l’intervallo fra una donazione e l’altra: aver fatto un nuovo tatuaggio o un viaggio in paesi tropicali (così come, ad esempio, essersi sottoposti a cure dentistiche o lamentare qualche patologia) sono fattori che impongono una pausa nel calendario delle donazioni, prima di tutto nell’interesse del donatore, a tutela della sua salute". ll 31 dicembre si contavano 4.685 donatori e durante lo scorso anno le new entry a livello comprensoriale sono state 1.070.