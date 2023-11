Capodanno, armatevi e partite

Cifra che, calcolatrice alla mano, farebbe escludere la presenza di Fiorello o Vasco Rossi in piazza del Popolo.

E, a poca distanza da lì, nessun evento di Capodanno

si terrà al teatro Bonci. Anche in questo caso la decisione

ha deluso le aspettative di molti cesenati.

Uno spettacolo di tango ci sarà, ma la sera precedente.

Agli irriducibili non resta che portare avanti le lancette dell’orologio come nella memorabile scena di Fantozzi e brindare con largo anticipo. A conti fatti per chi vorrà festeggiare il capodanno in piazza oppure in teatro non

resta che armarsi di auto e pazienza e spostarsi altrove. Perché non è qui la festa.

Filippo Graziosi