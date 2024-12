Capodanno Tutti i brindisi tra palchi e piste

Nel solco della tradizione, in riviera capodanno vuol dire spettacoli, musica e balli. Gli appuntamenti più attesi sono il Capodanno sul Porto e lo spettacolo al teatro comunale di Cesenatico. Al comunale a partire dalle 21, l’ultima notte dell’anno vedrà protagonisti Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e al pianoforte il Maestro Luca Bonucci, per una Gran Soirèe Cinema, uno spettacolo molto atteso. Il quartetto di artisti presenterà un fantasioso, allegro e appassionato percorso tra cinema e canzone, per coinvolgere il pubblico sul filo dei ricordi tra star hollywoodiane, divi italiani e colonne sonore indimenticabili di film cult e perle rare. Quest’anno cade il centenario della nascita della radio, lo spettacolo renderà omaggio a questo straordinario mezzo di comunicazione che è stato un formidabile strumento di diffusione di musica e canzoni. Il quartetto mescolerà Cuor e Amor, note, narrazioni e divertimento in attesa dell’anno nuovo, fino al brindisi di mezzanotte con buffet offerto dall’amministrazione da condividere tutti insieme nel foyer del teatro. Il biglietto costa 20 euro in palco e platea (12 euro nel loggione), e per prenotare occorre telefonare al 353 4486079.

In piazza Ciceruacchio, addobbata e illuminata con un bel cielo di stelle, si terrà invece il concerto della band Oxxa, per uno spettacolo live che porterà gli spettatori direttamente all’interno del cuore della disco music italiana ed internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90. La band suonerà tutto il repertorio dal vivo a partire dalle 22 e terminerà attorno all’una e mezza di notte, per lasciare spazio al dj set di Radio Studio Delta con Roberto Zammarchi ed Elisa Gardini. La partecipazione al concerto è gratuita e per fronteggiare i zero gradi, in piazza saranno distribuiti vin brulè, cioccolata calda e spumante al bicchiere, con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa di Cesenatico e degli Amici della Ccils. È un modo concreto per mostrare il lato accogliente di una città che vive una identità marinara e turistica fortemente legata alla cultura dell’ospitalità e della bella vita.

Ultima festa dell’anno anche all’Energy che accoglierà i suoi ospiti in un ambiente rinnovato (vedi articolo a pagina 21). Ad animare la serata il concerto di Mirko Casadei. La serata parte con un cenone di gala accompagnato dal live esclusivo di Mirko Casadei e la sua band. Dopo il cenone, si accenderanno le luci della pista con la Reunion Paradiso, assieme ai dj storici che hanno fatto ballare generazioni intere. Gli ospiti speciali della serata sono Stefano Gambarelli aka Gamba Freaks, icona della musica house italiana, Paolino Zanetti e Jerry la voce di Romagna.

Giacomo Mascellani