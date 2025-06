Carabinieri in festa. Aumentano controlli, arresti e denunce: "Onorati di servire"

Cesena ha celebrato con una toccante e prestigiosa cerimonia il 211° annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri in piazza Almerici. La cerimonia militare ha visto lo schieramento in uniforme storica e la rappresentanza dei comandanti delle stazioni della Provincia, dei Carabinieri in congedo e delle associazioni combattentistiche e d’arma, alla presenza dei sindaci con i loro gonfaloni. Presenti il comandante provinciale Samuele Sighinolfi, il prefetto Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei. La cerimonia è stata preparata nei minimi dettagli dal maggiore Maximiliano Papale, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cesena. Dopo l’inno nazionale cantato dal baritono Daniel Giulianini, sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo.

Ha poi detto il comandante provinciale Samuele Sighinolfi: "Sono onorato di essere qui con voi con i carabinieri. Ringrazio in modo particolare il vescovo Caiazzo con il quale oggi facciamo insieme la quarta festa dei carabinieri in quanto altre tre le abbiamo fatte in provincia di Matera". Poi il bilancio dell’attività operativa dell’Arma provinciale, da giugno 2024 a maggio 2025: perseguiti 11.872 delitti, a fronte di 13.673 perpetrati in tutta la provincia, con 257 arresti (rispetto ai 205 dell’anno precedente) e 3.162 denunciati (2.947 l’anno precedente). Sono state controllate 124.624 persone e 94.317 veicoli; 94 reati per droga con 32 persone arrestate e 96 denunciate in stato di libertà; segnalate alle Prefetture 346 persone, di cui 30 minorenni assuntori di stupefacenti e sequestrati oltre 30 chilogrammi di sostanze illecite. Per violenza di genere 450 episodi denunciati nel corso dell’ultimo anno, 23 gli arrestati e 420 le denunce in stato di libertà oltre a 21 misure cautelari in carcere, ovvero in detenzione domiciliare. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ì hanno ispezionato 135 aziende, trovando 27 lavoratori in nero e 110 irregolari. Tra le cricità nel territorio Sighinolfi ha segnalato inoltre la microcriminalità, la violenza di genere e i furti negli appartamenti. Poi ha concluso esaltando lo spirito di servizio dell’Arma con le parole di Madre Teresa di Calcutta: "Una vita non vissuta per gli altri non è una vita"

Tanti applausi per i premiati: il tenente Michele Trecca, comandante del nucleo investigativo del comando provinciale di Forlì-Cesena; il luogotenente carica speciale Cristian Provvedi, all’epoca comandante della stazione di San Mauro Pascoli e ora comandante della stazione di Cesena, e al maresciallo maggiore Pasquale Falco comandante in della stazione carabinieri di San Mauro Pascoli; encomio semplice al tenente Davide Rossitto, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, e ai marescialli Roberto Barberini, Roberto Rupil e Nicola Oreste, al brigadiere Adelmo Felice e all’appuntato scelto Antonio Nigro, tutti della Compagnia di Cesenatico; il maresciallo capo Carmelo Luca Agozzino, del nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di Forlì-Cesena; medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al luogotenente Fabio Fuso, responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, e al luogotenente carica speciale Gian Luigi Pessina, comandate della stazione carabinieri di Gambettola.