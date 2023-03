’Carnevale della Romagna’ al via il 10 aprile

di Vincenzo D’Altri

Presentata l’edizione numero 137 del Carnevale di Gambettola, promosso dallo scorso anno a Carnevale della Romagna. Ieri mattina nella sede della Scuola della cartapesta Davide Ricci, presidente della associazione Gambettola Eventi che organizza la manifestazione, con a fianco la sindaca Letizia Bisacchi, Enzo Lattuca, presidente della Provincia Forlì Cesena, e Roberta Mori, consigliera regionale, ha illustrato il programma delle due sfilate del Carnevale che si svolgeranno nel centro di Gambettola il lunedì di Pasqua (10 aprile) con inizio alle 15.30 e poi ancora sabato 15 aprile dalle ore 19 per andare avanti fino a tarda sera.

"Il Carnevale fa parte del Dna dei gambettolesi – ha esordito la sindaca Letizia Bisacchi - 137 anni di storia non si possono sottovalutare, oggi dico grazie alla consigliera regionale Roberta Mori che ha lavorato per il riconoscimento del Carnevale di Gambettola fra i carnevali storici della Regione".

Davide Ricci ha aggiunto: "La cosa più bella del nostro Carnevale sono le 300 persone che ogni sera lavorano per costruire i carri mascherati, e nelle due sfilate saranno oltre mille i figuranti in costume che saliranno sui carri mascherati per lanciare caramelle, palloni e gadget al pubblico in strada". In totale nelle due sfilate saranno lanciate: 70 quintali di caramelle, 10 mila palloni e 3 mila uova di cioccolato, oltre a vari quantitativi di gadget di varia natura.

Un carnevale fuori stagione quello di Gambettola, le cui origini risalgono al 1886, che torna ad offrire due pomeriggi di festa per i bambini e le famiglie. Se il meteo sarà favorevole sono previsti non meno di diecimila spettatori che assisteranno a ciascuna delle due sfilate allegoriche. Sono 11 i carri mascherati che sfileranno due volte nel circuito cittadino fra corso Mazzini, via Buozzi, via Matteotti.

Questi i nomi dei 4 carri di prima categoria: ’Mercoledì’, gruppo Amici della Scuola; ’Zio Paperone e la banda Bassotti’, associazione La Fenice; ’Simba’, associazione Bar Malatesta; ’Alice nel Paese delle meraviglie’, gruppo I Giovani Tonici.

I quattro carri mascherati più grandi si contenderanno il primo premio ’Miglior carro mascherato 2023’, a votare sarà il pubblico con il biglietto d’ingresso, oltre ad una giuria di esperti. Altri carri di seconda categoria sono provenienti da luoghi diversi della Romagna, sono di associazioni e gruppi amici del carnevale, che partecipano per divertirsi e che con le loro musiche, coreografie di danza e i loro costumi creeranno uno spettacolo unico e coinvolgente.

A questa edizione del Carnevale della Romagna sarà presente una delegazione del Carnevale di Colonia (Germania) con cui già dallo scorso anno è nato un bel rapporto di amicizia e interscambio culturale. Per la prima volta sarà presente un carro mascherato fuori concorso che non avrà sopra i soliti pupazzi dei cartoni animati o dei personaggi delle favole, ma avrà un gigantesco trasformatore che raccoglie i rifiuti e li trasforma in caramelle. Il carro è realizzato da un collettivo sotto la regia di Nikki Rodgerson dei Mutoid di Santarcangelo.

Nei giorni compresi fra lunedì di Pasqua e sabato 15 aprile andrà in scena il Villaggio del Carnevale, sarà un palcoscenico per eventi, laboratori e spettacoli gratuiti, sia pomeridiani che serali, per bambini, giovani e adulti. Partecipa anche Unicef con laboratori e spettacoli per bambini.