Carrozzine e deambulatori per l’ospedale

Importante donazione del Lions Club del Rubicone all’ospedale di Comunità di Savignano sul Rubicone che ha 14 posti letto, intitolato a Mario Molinari, compianto dirigente Asl e che fu anche presidente dello stesso Lions Club. L’Ospedale di Comunità sorge sulle ceneri dell’ex ospedale Santa Colomba che nacque nel 1359 e venne chiuso nel 1994 con l’ultima pazienta che fu Maria Boschetti vedova del papà del liscio Secondo Casadei. Poi la resurrezione all’inizio degli anni 2000 con l’hospice e i suoi 14 posti letto e in seguito l’Osco, ospedale di comunità con anche servizi ambulatoriali, Cup, servizio prelievi, radiologia. Tornando al Lions Club Rubicone ha donato all’ospedale di comunità due carrozzine con due tavolini, due cuscini antidecubito, due schienali, due desk e un deambulatore. Spesa totale 2.500 euro. Per i Lions erano presenti il presidente Fiorenzo Fantini con la consorte, il cerimoniere Miro Trebbi e soci Francesco Covarelli e Salvatore Pagano. In rappresentanza dell’Asl c’erano Francesco Sintoni, direttore Distretto Sanitario del Rubicone, Stefano De Carolis, direttore dipartimento cure primarie e Medicina di Comunità Forlì Cesena, Marco Senni, direzione infermieristica e il personale Osco, Ospedale di Comunità di Savignano sul Rubicone. In rappresentanza del Comune il vicesindaco Nicola Dellapasqua.

Ermanno Pasolini