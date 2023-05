Carta d’identità elettronica, aperture straordinarie in Comune

Il Comune di San Mauro Pascoli, primo in Emilia Romagna, organizza un’apertura straordinaria nelle giornate di sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 8.30 alle 13, dedicata unicamente all’emissione della Carta d’identità elettronica per i propri cittadini. Dice la sindaca Luciana Garbuglia (foto): "Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per snellire il lavoro dei canali ordinari di rilascio della Cie e per garantire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza. Tutti i residenti presentandosi nei giorni e negli orari indicati nella sede in piazza Mazzini 3, potranno richiedere il rilascio di un nuovo documento d’identità elettronico anche per semplice passaggio da documento cartaceo a documento elettronico, oltre che per scadenza o deterioramento. In questa circostanza la Carta d’Identità potrà essere rilasciata ai cittadini, italiani e stranieri, residenti nel Comune di San Mauro Pascoli".

Bisognerà presentarsi allo sportello con una foto tessera risalente a non più di 6 mesi prima, documento d’identità o denuncia di smarrimento, codice fiscale o tessera sanitaria, 22 euro in contanti e, per i cittadini stranieri, anche permesso di soggiorno e passaporto in corso di validità. Per i minorenni è necessaria la presenza dell’interessato e di entrambi i genitori muniti di documenti validi o, in caso di impossibilità di uno dei due genitori, quello assente potrà compilare il modello di assenso, da reperire sul sito del Comune firmato e con la copia del proprio documento d’identità. Al momento dell’emissione viene rilasciato un documento d’identità provvisorio, mentre quello definitivo, sarà disponibile dopo 7-8 giorni.

Ermanno Pasolini