Casa di Gesso premiata per il progetto ‘Radure’

Un finanziamento ministeriale da 100.000 euro spalmati in due anni. ‘Radure’, il progetto dedicato alle nuove generazioni curato da Casa di Gesso e Aidoru in collaborazione col Comune di Cesena è risultato tra i vincitori del ‘Laboratorio di Creativita` Contemporanea’ lanciato dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di supportare le realtà che operano sul proprio territorio innescando meccanismi di impatto sociale e creativo. La realtà cesenate si è così aggiudicata una fetta dello stanziamento di 1 milione e 800 mila euro divisi tra varie associazioni sparse per l’Italia. Dei 267 partecipanti, Casa di Gesso, è risultata essere l0uncia vincitrici in ambito romagnolo. "Grazie a questa bellissima opportunità – ha commentato la direttrice artistica e pedagogica della Casa di Gesso Roberta Magnani nel corso di una conferenza stampa svoltasi ieri mattina alla Biblioteca Malatestiana alla presenza degli assessori Camillo Acerbi, Giorgia Macrelli ed Elena Baredi - intraprenderemo un percorso di innovazione e trasformazione dei luoghi rigenerati, attuando una programmazione biennale di attività culturali dedicate alle nuove generazioni, per sviluppare il potenziale di creatività e innovazione dei giovani, espressione dei territori in cui vivono e agiscono, per attivare processi e pratiche sociali e culturali con l’obiettivo di costruire nuovi immaginari attraverso l’arte contemporanea. Per Casa di Gesso è un grande riconoscimento del lavoro svolto, con cura e passione, in questi anni e una grande opportunità di attivare percorsi di innovazione culturale e sociale per consolidare la presenza del centro culturale nel territorio". Casa di Gesso dal marzo del 2023 si è stabilita nell’area di una ex attrezzaia agricola in disuso, a San Vittore, che aveva precedentemente rigenerato rendendola uno spazio polifunzionale circondato da 3.000 metri quadrati di giardino e arena all’aperto.