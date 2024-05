Casetta dei libri per bambini bruciata dai vandali

Casetta dei libri bruciata dai vandali nella notte fra sabato e domenica, accanto al museo di San Giovanni in Compito di Savignano sul Rubicone. La casetta venne installata dalla consulta del quartiere il 30 dicembre 2020 grazie a un contributo dell’amministrazione comunale. Lo scopo è invitare bambini e adulti alla lettura, senza spendere nulla, in quanto i libri si possono prendere e riportare nella stessa casetta o nelle altre installate nel territorio della Valle del Rubicone. L’iniziativa si chiama Bookcrossing perché si possono portare libri e prenderli: una sorta di scambio culturale. Dice Giorgia Grilli presidente della consulta del quartiere San Giovanni in Compito: "Quotidianamente diverse persone si fermano per valutare se nella casetta ci sono libri di loro interesse. La storia, la lettura, i libri arricchiscono l’essere umano permettendogli di avere gli strumenti per capire e di scegliere chi essere. Chi ha commesso questo gesto, sintomo di maleducazione, assenza di senso civico e totale ignoranza, di certo non ne ha mai aperto uno. Me ne rattristo. Domani mattina (oggi: ndr) verrà presentata regolare denuncia alla caserma dei carabinieri di Savignano sul Rubicone".

e. p.