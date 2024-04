Ceccarelli e Salsi, stelle in Comune: "E questo è soltanto l’inizio"

Un successo importantissimo a livello nazionale che ha riempito d’orgoglio tutto il Csi cesenate e la stessa città malatestiana. Nella categoria giovani gruppo 4 Stella Ceccarelli si è aggiudicata il primo posto, mentre Chiara Salsi è risultata seconda classificata nella categoria giovani gruppo 3. A seguito di questo importante risultato le campionesse, accompagnate dalle loro allenatrici e dal Presidente del Csi Cesenate Renato Quadrelli, sono state accolte in Comune dal sindaco Enzo Lattuca e dall’assessore allo Sport Christian Castorri, che si sono complimentati con loro a nome dell’amministrazione comunale e della città. "Stella Ceccarelli e Chiara Salsi – hanno commentato sindaco e assessore – con estrema dedizione e passione, si sono messe in gioco dedicandosi alla pratica sportiva del pattinaggio artistico, affiancandolo al proprio percorso di studi. Grande inoltre è il sostegno del Csi Cesenate e delle rispettive famiglie, vere e proprie sostenitrici di questa passione a cui, ci auguriamo, le giovani campionesse continueranno a dedicarsi raggiungendo sempre traguardi importanti". Le allenatrici Tanja Lenaz e Silvia Battocchio hanno visto coronare con questi risultati mesi di allenamento: "Non è un punto di arrivo, ma di partenza per tutto il Csi di Cesena, oltre che uno stimolo per il futuro di tutte le atlete ricco di soddisfazione passione e divertimento".