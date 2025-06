Cena collettiva del Borg Sgumbiè, sfrattate le auto in via Pianoro

Hanno bussato alle porte del quartiere e in cento hanno aderito in men che non si dica. C’è voglia di coesione e di relazioni di buon vicinato nel territorio cesenate. Così si può leggere la prima cena collettiva del Borg Sgumbiè, in località Case Missiroli (quartiere Rubicone) che si è svolta in questi giorni di serate estive in via Pianoro, chiusa al traffico per l’occasione. La formula degli organizzatori è quella che molti altri hanno già adottato e che in tanti vorrebbero già replicare: "Porta qualcosa da bere e da mangiare da condividere con gli altri". E per rendere agile l’organizzazione un ulteriore appello: "Non dimenticare la tua sedia". E sui tavoli allestiti in strada c’è finito il meglio delle cucine del quartiere che ognuno, orgogliosamente, ha messo in condivisione. Tanto da assaggiare e tanto da mangiare con soddisfazione di tutti. Ma per chi non abita quella ridente comunità un quesito è rimasto: perché mai quella zona è distinta da un toponimo così curioso. Ed ecco la spiegazione di Debora Raboni, una degli organizzatori: "E’ il nome originario ed antico del nostro borgo. Un tempo figurava anche nella cartellonistica stradale. Era così denominato a causa del fatto che non aveva un’estensione organica ma c’era una casa qui ed una là. Insomma era proprio un borgo scombinato, che col tempo però ha preso forma. Per gli anziani è rimasto Borg Sgumbiè".

