Bubano torna ai tempi degli Sforza. Dame, duellanti e maestri giocolieri. La storia rivive al Palio del Torrione

Un salto indietro nel tempo per rivivere le atmosfere rinascimentali e il mito di Caterina Sforza. A Bubano è tutto pronto per quattro giorni di festa, dal oggi a domenica, con l’edizione numero 29 del Palio del Torrione. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Mordano con il patrocinio del municipio e il supporto di tante attività del posto.

Gli obiettivi sono sempre gli stessi: alimentare il senso di comunità (sono stati ben 7 i progetti sostenuti sul territorio con i proventi del Palio nel corso del 2024) e rivitalizzare l’orgogliosa appartenenza ai quattro rioni della frazione impegnati in cinque prove di abilità per conquistare l’ambito trofeo. Il modo migliore per rispolverare il fascino di uno spaccato storico, legato alla figura di Caterina e a quel ‘Castello della Contessa’ di cui oggi restano solo alcune porzioni del mastio e un torrioncello dell’antica scuderia, che ha lasciato il segno nell’evoluzione della zona.

Oggi si inizia alle 19 tra mercatini e cena propiziatoria dei rioni aperta al pubblico con il dj set di Enrico Matulli. Spazio, poi, alla presentazione delle squadre e alla sfida in piazza a colpi di mattarello con ‘La sfoglia di Caterina’ riservata a dame e cavalieri del posto.

Il giorno dopo, ecco la prima novità: il Palio dei Bambini. Alle 21 in piazza Dante Cassani, tre squadre di giovanissimi per ogni rione, provenienti dalla scuola materna, primaria e secondaria del paese, impegnate in gare di abilità e destrezza.

Cartellone ricchissimo sabato con l’allestimento pomeridiano dell’accampamento rinascimentale, con tende, armi, dimostrazioni di tiro e momenti di vita militare del passato insieme agli Arcieri di San Sebastiano, del mercato medievale e dell’angolo dei giochi di un tempo. Dalle 19, musica e giocoleria presso le varie osterie con ‘I Giullari di spade’ e ‘Gli Acrobati del Borgo’. Ma anche il fascino degli sbandieratori e tamburini del ‘Rione de’ Brozzi’ di Lugo, lungo le strade dell’abitato, con rotta verso la piazza di Bubano per il suggestivo ingresso del corteo storico. Una marcia guidata da Caterina Sforza, ragazza scelta dal rione azzurro di Ponte Pilastrino vincitore del Palio 2024, che coinvolge centinaia di figuranti con capi sartoriali fedeli alla tradizione sempre più accurati nei dettagli.

Un avvenimento impreziosito da giochi di luce, coreografie con vari strumenti di fuoco ed effetti speciali grazie allo show ‘Tarocchi’, ispirato all’iconografia delle carte premonitrici, di Materiaviva.

Domenica avvio di buon mattino con la 13° edizione del raduno di scooter, Fiat 500, moto e auto d’epoca. Osteria del Borgo attiva già all’ora di pranzo con aria condizionata e, dalle 16 in poi, la possibilità di rivivere antiche attività militari nell’accampamento in funzione nei pressi del Torrione. Alle 18.30, in via Rocca, teatrino dei bambini con ‘I pasticci di Babbeo manigoldo e il diavolo P.’. Musica, sbandieratori, spettacoli itineranti, tamburi e giocolieri in festa per salutare il nuovo ingresso del corteo di Caterina Sforza nel cuore della frazione e dare il via alla disputa del palio in suo onore. Punti ristoro aperti ogni sera dalle 18.30 e nuovo sito web per tutte le curiosità (www.paliodeltorrione.it).

