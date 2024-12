Cena degli auguri per Natale del Rotary Club Cesenatico Mare

Con l’avvicinarsi del Natale, il Rotary Club Cesenatico Mare si appresta a vivere con fermento i prossimi appuntamenti pre e post natalizi. Giovedì sera a partire dalle 20, al ristorante Sloppy Joe’s sull’asta di Levante del porto canale, si terrà la tradizionale cena degli auguri. Nel corso dell’incontro verranno spillati due nuovi soci, Maria Gabriella di Pentima e Alfonso Maini. La conviviale rotariana è aperta anche ai parenti e agli amici dei soci. Lo scambio degli auguri sarà arricchito da una divertente pesca natalizia la cui raccolta è destinata alla realizzazione di service sul nostro territorio, con il coinvolgimento di tutti i soci che porteranno un dono da mettere in palio. Nel frattempo si delineano già gli appuntamenti per l’inizio del nuovo anno. Il 10 gennaio sarà organizzata una interessante conferenza informativa ed educativa sull’emergenza pediatrica, in collaborazione con i volontari della Croce Verde. Il 27 febbraio si terrà una conferenza sul tema dell’economia nel nostro territorio assieme alla Camera di commercio della Romagna, per un evento al quale parteciperanno molti imprenditori. In marzo è in calendario una serata sul tema delle apnee notturne assieme a dei relatori esperti, con il coinvolgimento di altri club rotariani. Fra gli altri progetti, è stato confermato quello degli Orti didattici nella scuola media Dante Arfelli, mentre tra le novità c’è la possibilità nel 2025 di attuare un gemellaggio con il Rotary Club Pavia Est, con il quale i rotariani di Cesenatico hanno un rapporto di amicizia.

g.m.