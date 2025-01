Cento candeline per Giuseppina Mazzoni

Cesena può annoverare un’altra centenaria. Si tratta di Giuseppina Mazzoni, festeggiata alla Casa residenza per anziani ‘La Meridiana’ gestita da ‘Il Cigno Cooperativa Sociale’ dove è ospitata. Alla festa di compleanno ha preso parte anche il sindaco Enzo Lattuca che, al suo arrivo, ha piacevolmente sorpreso la festeggiata, già attorniata da operatori e familiari, alcuni arrivati anche da fuori regione per la felice occasione.

Giuseppina Mazzoni è nata a Bertinoro nel 1925. Dopo aver conseguito la licenza elementare, ha lavorato come operaia per tanti anni, per poi prendersi cura delle tre figlie.

"È per me un grande onore – commenta il sindaco Enzo Lattuca – poter far parte delle persone che festeggiano i nostri concittadini neocentenari, presenze preziose per la nostra comunità. In questi mesi noi tutti celebriamo, attraverso diverse, meritevoli, iniziative, l’ottantesimo della Liberazione commemorando tutti coloro, donne e uomini, che hanno dato la vita per garantire a figli e nipoti un futuro democratico. In particolare, proprio in questi giorni celebriamo la memoria di tutte le vittime dell’Olocausto. Si tratta di ricorrenze molto importanti che nel corso di questi anni abbiamo voluto vivere coinvolgendo i nostri cittadini più anziani, testimoni diretti della storia. A tutti loro siamo molto grati. A nome della città di Cesena e dell’Amministrazione comunale auguro alla signora Giuseppina un felice compleanno in compagnia della sua famiglia ma anche degli operatori che con professionalità assistono quotidianamente gli ospiti della struttura".

"La signora Mazzoni – dice Valentina Sciumbata, Responsabile di Gestione della Cra La Meridiana – è una persona molto socievole, le piace partecipare in maniera attiva alle attività di animazione che organizziamo ogni settimana; in particolare in compagnia degli altri residenti è solita giocare a carte e ascoltare la musica". "La festa dei compleanni – afferma Annagrazia Giannini, direttrice generale della cooperativa sociale Il Cigno – è un momento da noi vissuto con grande emozione sin dalla preparazione perché è un evento di convivialità che dà valore alle persone e crea vicinanza, coinvolgendo non solo gli ospiti ma anche le loro famiglie".