Centrale del latte di Cesena,. Bagnolini resta ancora presidente

Renzo Bagnolini è stato eletto per la sesta volta Presidente della Centrale del Latte di Cesena. Dopo l’assemblea dei giorni scorsi, che ha visto l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, il nuovo cda lo ha ancora una volta confermato.

Soglianese, 65 anni, è socio conferitore della cooperativa cesenate dal 1988. Nel 2006 venne eletto per la prima volta e resterà alla guida di Centrale del Latte di Cesena fino al 2027. La azienda di Bagnolini conta 30 mucche in mungitura, per un conferimento di circa 2.000 quintali di latte all’anno, destinati alla cooperativa cesenate: "Sono proprio i piccoli allevatori che dobbiamo tutelare – afferma Renzo Bagnolini – sostenere queste piccole realtà fortifica il legame con il territorio a cui ci rivolgiamo e garantisce un latte e relativi prodotti derivati di grandissima qualità"