Centro storico a suon di musica: "Riportiamo il concertone in piazza"

Piazza del Popolo gremita, migliaia di persone, la musica dei grandi nomi del panorama nazionale che suonano dal vivo a Cesena in un concerto per la città, organizzato alla fine dell’estate. Da questa suggestione parte Lorenzo Plumari, assessore comunale allo sviluppo economico, con l’intento di riportare nel cuore urbano il fascino e l’appeal del grande evento.

Plumari, dall’ultima edizione sono passati anni. "Serve tornare al 2012. Nel frattempo sono cambiate molte cose il contesto è diverso. Ma quel progetto può tornare e può farlo per restare con successo. L’idea è di riportare il concertone nel cuore della città e poi di radicarlo, rendendolo una costante nel nostro panorama legato all’intrattenimento e alla valorizzazione urbana".

Data? "Ci si vede tutti in Piazza del Popolo domenica 28 settembre". Qualche anticipazione sulla scaletta? "Resto abbottonato, perché stiamo ancora completando l’elenco dei protagonisti che saliranno sul palco. Fin d’ora confermo con soddisfazione la partnership con Radio Studio Delta, punto di riferimento delle edizioni precedenti e che continuerà ad esserlo per quelle future".

Non è semplice organizzare un evento del genere. E nemmeno economico. "Serve l’appoggio dei partner che hanno scelto di sostenere il progetto".

Un evento catalizzatore può dare nuovo slancio al centro? "Intanto non sarà l’unico. Confermeremo il concerto di capodanno, rilanciandolo, e aggiungeremo altro ancora come la ‘settimana del rock’ prima dei due grandi concerti di Rockin’1000 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi a fine luglio. Le problematiche del commercio al dettaglio non sono cesenati, ma globali, ciò però non significa che non ci sia nulla da poter fare".

Come procede il dialogo col mondo del commercio? "È costante e imprescindibile. Siamo sulla stessa barca. Ogni chiusura di un’attività per l’amministrazione comunale è un bruttissimo colpo da digerire. Per questo il nostro impegno è massimo".

Piazza del Popolo può tornare a riempirsi per un concerto? "Può farlo e lo farà. Settembre è un mese importante, con un alto potenziale, che intendiamo valorizzare: è vero, finiscono le vacanze e ricomincia la scuola, ma pure allora la nostra città ha tanto da offrire, per tutti i cesenati e non solo".