"Centrodestra unito per guidare la città"

Presentata al chiosco Mapaleo di Savignano sul Rubicone la lista di Forza Italia "Vivere bene, tutti" che appoggia Lorenzo Sarti candidato sindaco per il centrodestra presente all’incontro. C’era anche l’onorevole Rosaria Tassinari. Ha detto il delegato comunale Giovanni Rodero: "Le nostre priorità sono: qualità della vita, salute, sicurezza, ambiente, benessere, nessuno escluso. Forza Italia cerca di dare il contributo al centrodestra. Per noi è importante mettere al centro le persone e le famiglie. Proponiamo ai tre candidati sindaci di istituire il 5 per mille a favore del comune per il benessere dei cittadini più bisognosi". Ha aggiunto il segretario provinciale Giuseppe Bettini: "E’ un momento molto positivo per il nostro partito. Un anno fa secondo tutti dovevamo sparire e invece abbiamo aumentato. Siamo tutti eredi di Silvio Berlusconi". L’onorevole Rosaria Tassinari ha proseguito: "Ci davano per morti, invece stiamo crescendo. Sono orgogliosa della lista che è stata fatta con un programma che rispecchia i bisogni dei savignanesi". Ha concluso il candidato sindaco Lorenzo Sarti: "Il centrodestra funziona quando è unito e coeso. Abbiamo l’occasione di togliere alla sinistra dopo 70 anni la guida della città di Savignano sul Rubicone. Abbiamo liste forti, persone del territorio, che ottengono tanti consensi".

Sono 12 i candidati consiglieri, sei uomini e sei donne: Alessandro Nicolini, perito tecnico, Paolo Ardizzone, commerciante, Daniela Battistini, imprenditrice, Domenica Colazzo, collaboratrice scolastica, Angela Maria Flagiello, diplomata Oss impiegata in Rsa di Longiano, Vittorio Foschi, architetto, Carol Marchetti operatrice comparto turistico Riviera Romagnola, Michele Masetti, pensionato, Adrian Morri, laureato in scienze politiche, Lucrezia Pasolini, avvocato, Ombretta Pecci, consulente commerciale e Cristian Scagnelli perito tecnico aeronautico impiego comparto trasporti.