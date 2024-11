Cesena 2005, stasera c’è Riccione

Inizio di stagione complicato per la Cesena Basket 2005 che sta pagando a caro prezzo gli infortuni e le assenze degli uomini più importanti del roster a disposizione di coach Marco Vandelli. La squadra, che questa sera alle 21 scenderà in campo tra le mura amiche del PalaIppo ospitando Riccione, nelle cinque gare fin qui disputate nel campionato di Divisione Regionale 1 ha conquistato soltanto una vittoria, contro Lugo. Il bilancio è però bugiardo sui valori visti in campo, dal momento che i cesenati hanno perso con ampio margine soltanto contro Massa Lombarda, giocandosela invece fino agli ultimi secondi contro tutti gli altri avversari. Compresi quelli di Villa Verucchio, che domenica 3 novembre l’hanno spuntata per un’incollatura, vincendo 68-65.

In quell’occasione Cesena peraltro si era presentata con un organico ridotto all’osso. Il punto maggiormente dolente è la condizione fisica di Dell’Omo, che avrebbe dovuto essere una delle pedine chiave dello scacchiere biancazzurro e che invece non ha ancora mai assaggiato il parquet. Gli eventi di questo inizio stagione in effetti sono stati tutti contro di lui che, dopo essersi messo alle spalle un lungo infortunio alla caviglia, al primo allenamento disputato è stato subito costretto a fermarsi per un problema al ginocchio. A Villa Verucchio non c’erano neppure Jacopo Santoro (influenzato) ed Emanuele Montaguti, altri due titolari della squadra. Coach Vandelli ha così dato ampio spazio alle giovani leve, che fanno anche parte della squadra under 19 gold. Mancherà l’esperienza, ma non il carattere, visto che negli ultimi 10 secondi di gara, Cesena ha avuto per due volte in mano la palla della vittoria. La sfida di questa sera contro Riccione, che precede i biancazzurri di due punti in classifica (4 contro 2) potrebbe essere l’occasione giusta per strappare una vittoria importante, in attesa del pieno recupero degli uomini in infermeria. Nel frattempo in questi giorni si va di corsa: dopo la gara di domenica e quella di oggi, la Cesena Basket 2005 tornerà in campo anche venerdì, affrontando in trasferta l’International Imola.