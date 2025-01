Cesena 2005, successo su Imola

Ampio successo 86 - 53 (21 - 17, 33 - 28, 54 - 42) per la Cesena 2005 su Imola, fanalino di coda del campionato di basket maschile di Divisione Regionale 1 che si presenta al Palaippo con soli 9 uomini fra i quali spiccano soprattutto le assenze dei ‘veterani’ Dall’Osso e Sinatra. A referto si iscrivono dunque sette ragazzi dell’Under 19 con in aggiunta due senior poco più che ventenni (Poloni e Bisi). Imola gioca col cuore e regge per i primi due quarti, poi però la benzina finisce e Cesena allunga in scioltezza, guidata da un ispiratissimo Filippo Rossi (26 punti) che brilla in mezzo a un collettivo risultato comunque ampiamente superiore rispetto agli avversari.

Cesena non sembra in avvio pimpante e aggressiva e paga le cattive condizioni fisiche di Montaguti fortemente condizionato dai problemi alla caviglia, ma la sua serata poco brillante nelle conclusioni è compensata da una serie di 7 assist che mandano a canestro tutti i suoi compagni. Imola gioca senza timore reverenziale e solo un 3 + 1 di Rossi nei secondi finali del primo quarto certificano il + 4 per Cesena. Si riprende con molti errori e il punteggio che fatica a salire rimanendo in equilibrio nonostante qualche allungo di Cesena che guadagna un massimo di 8 punti.

Dopo l’intervallo lungo però la gara cambia totalmente faccia e Cesena va subito in fuga con Rossi, Oscar Pezzi e Poggi che iniziano a martellare il canestro imolese accantonando una dote che andrà ampliandosi fino a raggiungere il massimo divario nel finale di gara. Le triple viste poco nei primi due quarti, iniziano a piovere copiose: sono proprio queste a condannare gli ospiti, che non trovano adeguate contromisure difensive, finendo con l’uscire dai giochi. A risultato acquisito, coach Vandelli si affida ai ragazzi della panchina, sempre ammirevoli e utilissimi per l’impegno e le energie che ogni settimana mettono in allenamento e contemporaneamente nei rispettivi campionati di categoria giovanile.

Il tabellino: Montalti 6, Rossi 26, Montaguti 8, Magnani 2, Pezzi Oscar 14, Ricci 4, Nocerino 2, Torroni, Gremantieri 1, Santoro Filippo, Poggi 11, Pezzi Ivan 12. All. Vandelli