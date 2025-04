Cesena batte Bologna 1-0: gol decisivo di Giovannini nonostante l'inferiorità numerica

Cesena 1Bologna 0

CESENA (4-3-1-2): Montalti; Manetti (18’ st Abbondanza), Gallea, Valentini, Pitti; Arpino, R. Campedelli, Castorri; Giovannini (43’ st Domeniconi), Perini (18’st Ghinelli), Coveri (28’ st Tosku). All.: N. Campedelli.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov; Jaku, Nordvall (37’ st Toroc), Byar; Tonin (22’ st Addessi), Castaldo (37’ st Alvarez), Ravaglioli (7’ st Ndiaye) All.: Colucci.

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Reti: 37’ st Giovannini

Note: espulso Castorri al 14’ st; ammoniti Gallea, Giovannini, Arpino; angoli 3-2; recuperi 1’e 6’.

Come era successo all’andata il Cesena si impone sul Bologna, decisivo è stato il gol segnato da Giovannini al 37’ della ripresa. Una vittoria festeggiata con grande vigore alla fine dalla squadra e da Nicola Campedelli, una vittoria arrivata nonostante l’inferiorità numerica per oltre mezz’ora. La gara si anima subito. All’ 8’ Perini entra in area da sinistra prova il diagonale che Pessina respinge a fatica, sulla palla arriva Giovannini che però non ha un buon controllo. Al 9’ la palla buona sulla testa di Perini la recapita Manetti ma Pessina si allunga e devia in angolo. Il primo tiro che chiama in causa Montalti arriva al 15’ ma il rasoterra di Jaku è troppo centrale. Al 23’ Ravaglioli riesce a trovare spazio a sinistra, entra in area e cerca di superare Montalti con un diagonale che finisce di poco sul fondo. Al 25’ Giovannini pennella un cross per la testa di Perini ma anche in questo caso Pessina ha i riflessi pronti, al 37’ il Bologna potrebbe passare ma Byar non angola a sufficienza il tiro e Montalti è bravo a respingere la palla. Al 43’ Castorri su punizione cerca e trova Perini che da due passi non inquadra la porta rossoblù. Ad inizio ripresa il Cesena ha subito la grande occasione per passare ma Coveri si vede respingere il tocco da due passi da un Pessina sempre attento. Al 14’ Castorri interviene a gamba troppo alta su Byar e l’arbitro lo espelle. Il Bologna prova a spingere, al 25’ Nordvall prova il pallonetto e crea qualche brivido a Montalti. Al 35’ arriva l’azione che sblocca il risultato: sull’incursione di Pitti, un difensore intercetta la palla con un braccio: è rigore. Pessina respinge il tiro di Giovannini che si fa trovare pronto per il tap in in rete. Il Cesena difende bene e al 50’ ci pensa Montalti a mettere in cassaforte i tre punti con una grande parata sul colpo di testa di Ivanisevic. "Abbiamo messo tre mattoncini importantissimi per la salvezza – dice mister Campedelli a fine gara –, ora manca un solo punto".

Roberto Daltri