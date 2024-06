Cesena, ecco D’Aversa. Il tecnico atteso oggi

Sta per iniziare ufficialmente l’avventura di Roberto D’Aversa in bianconero. Attesa in giornata infatti la firma sull’accordo biennale già suggellato nei giorni scorsi con una stretta di mano. Classe 1975 nato a Stoccarda ma da genitori italianissimi, il padre è abruzzese la madre originaria della Puglia, come calciatore è cresciuto nella ’Renato Curi’ di Pescara prima di essere prelevato dal Milan per completare il percorso formativo. Con i rossoneri ha firmato, nel ’94, anche il suo primo contratto da professionista, ma l’esordio in prima squadra non c’è mai stato.

Centrocampista dai piedi educati, in carriera ha vestito le maglie, tra le altre, di Monza, Cosenza, Pescara, Sampdoria, Ternana, Siena, Mantova e Triestina. Ha chiuso con il calcio giocato nel 2013 con la Virtus Lanciano e l’anno dopo subito al via nuova vita da allenatore proprio alla guida della squadra abruzzese. Tre stagioni dopo si è ritrovato alla guida del Parma in C, subentrando a campionato in corso a Stefano Morrone e con i ducali è riuscito nell’impresa del doppio salto dalla terza serie alla A. Altre due stagioni in Emilia con altrettante comode salvezze, poi, nell’estate 2020 viene sostituito da Fabio Liverani salvo essere poi richiamato a gennaio con il Parma ultimo, ma questa volta il miracolo non riesce. La stagione successiva si siede sulla panchina della Sampdoria, altra esperienza amara però perché a gennaio 2022 viene sostituito da Marco Giampaolo. Il resto è storia recente: a luglio 2023 arriva la chiamata del Lecce, sempre in A, girone di andata spettacolare dei giallorossi, ritorno meno bene, ma comunque la classifica che dice ancora salvezza quando il 10 marzo, nello scontro diretto contro il Verona, perso in casa per uno a zero, un diverbio con l’attaccante gialloblu Henry si trasforma in scontro fisico. Le immagini televisive immortalano una testata del tecnico al giocatore avversario, la società salentina prende le distanze dal gesto e decide per l’esonero del mister, mentre la giustizia sportiva gli rifila 4 giornate di squalifica.

Proprio in virtù di quel provvedimento D’Aversa esordirà sulla panchina bianconera solo alla quinta giornata di campionato non potendolo scontare in coppa Italia. Con il suo arrivo il Cesena cambia volto tornando a giocare con la difesa a 4 e adottando il 4-3-3 che può trasformarsi in 4-5-1 in fase di non possesso palla o in un 4-3-2-1 quando invece c’è da attaccare la porta avversaria.

Intanto ieri sono proseguiti i colloqui con Domenico Toscano e il suo entourage per trovare l’accordo sulla risoluzione del contratto. Si tratta sulla base di una buonuscita di circa 70mila euro. Nel suo futuro c’è il Catania che lo aspetta per fargli sottoscrivere un contratto di due anni più opzione per il terzo. Di sicuro lo seguirà il secondo Michele Napoli, punto interrogativo invece sul resto dello staff.