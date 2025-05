Cesena: Fabio Artico verso l'addio, Zamuner in pole per il ruolo di ds

Posticipato di qualche ora rispetto alla prima programmazione, nella tarda serata di giovedì, ora americana, primo mattino di ieri qui in Italia, si è riunito il board societario bianconero. Come da ordine del giorno si è parlato principalmente di numeri e bilanci, ma sono stati toccati anche argomenti più inerenti al campo, in particolar modo le questioni che riguardano direttore sportivo e allenatore, primissimi nodi da sciogliere per iniziare poi ad allestire la rosa dei giocatori per la prossima stagione. Per quel che riguarda il ds, quanto alla posizione di Fabio Artico, come ormai da giorni si vocifera, il suo rapporto con il Cesena sarebbe ormai al capolinea, si tratterebbe solo di trovare la formula più congrua e che lasci soddisfatte entrambe le parti. La matassa da dipanare riguarda quel contratto pesante con scadenza 2027, e la soluzione che si va prospettando è quella di sollevare il dirigente dall’incarico che quindi resta a libro paga almeno finché non arriva la firma con con un altro club. In questo modo si eviterebbe però di versare immediatamente un immancabile buonuscita. Tutto comunque è rimandato ad un faccia a faccia che dovrebbe esserci a stretto giro di tempo, se già non c’è stato ieri in serata.

Per quanto riguarda i nomi dei possibili sostituti, quello di Giorgio Zamuner è sempre in pole position, anche se la sua candidatura sarebbe più forte nel caso dovesse rimanere anche Michele Mignani. Qualora invece ci dovesse essere il divorzio anche con il tecnico sarebbe più probabile l’arrivo di Stefano Stefanelli , che, anche se legato da altri tre anni alla Juventus, dopo l’addio di Giuntoli alla vecchia signora potrebbe anche lui lasciare Torino. A Stefanelli quindi verrebbe dato l’incarico di trovare il nuovo allenatore.

E proprio a proposito di Michele Mignani, nei primi giorni della prossima settimana, già martedì o al massimo mercoledì, la società dovrebbe parlare anche con l’allenatore. L’intenzione dei vertici del Cavalluccio sarebbe quella di affidargli la conduzione della squadra anche per la prossima stagione. Mignani dal canto suo dovrà rassicurare la proprietà americana che crede ancora nel progetto e che gli stimoli a rimanere in Romagna sono comunque ancora alti. Su di lui stanno infatti cantando le sirene di altre società di B, alcune delle quali saranno tra quelle che presumibilmente lotteranno per la promozione, vedi il Monza appena sceso dal piano superiore, ma anche il Modena potrebbe farsi avanti. Mignani quindi potrebbe decidere di aderire ad una programmazione più ambiziosa rispetto a quella del Cesena che anche per il prossimo anno ha, come fine ultimo, la salvezza tranquilla.

Andrea Baraghini